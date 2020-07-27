В России резко вырос спрос на «золотые паспорта»

В России на фоне пандемии коронавируса возрос интерес к «золотым паспортам» — программам, позволяющим получить вид на жительство за границей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.

По подсчетам аналитиков, спрос на ВНЖ вырос примерно на 20% за март-май 2020 года в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Наиболее популярный регион среди россиян — Евросоюз, в частности Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна, а затем идут Кипр и Мальта.

При этом некоторые «золотые паспорта» в настоящее время можно купить дешевле, чем до пандемии. Это связано с падением доходов от туризма и попыткой привлечь инвестиции.

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