Стоимость биткоина превысила $10 тысяч и обновила двухмесячный максимум

Стоимость биткоина на торговых площадках в сети превысила $10 тыс., аналитики ожидают повышения его курса в ближайшее время до $15 тыс, сообщает «Интерфакс».

На текущий момент криптовалюта торгуется по курсу $10,33 тыс., что почти на 5% больше, чем днем ранее.

В свою очередь котировки августовских контрактов на биткоин в ходе электронных торгов на площадке CME выросли на 9,8% — до $10,56 тыс.

«Цена биткоина поднялась выше отметки $10 тыс., и ситуация выглядит сейчас «бычьей», так как был преодолен важный психологический уровень, который оставался в течение длительного времени. Мы полагаем, что следующим уровнем сопротивления будет $15 тыс.», — цитирует «Интерфакс» слова аналитика AvaTrade Наима Аслама.

Рост стоимости криптовалюты происходит на фоне рекордного увеличения цены золота. Это обусловлено резким понижением спроса на наличные и акции из-за продолжающейся пандемии коронавируса, отмечает агентство.

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