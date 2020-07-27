Женщинам с детьми до 3 лет и пожилым облегчат трудоустройство

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до трех лет и пожилых людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер напомнил, что данным категориям граждан после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию.

Организацией таких образовательных программ занимаются госслужбы занятости, но до сегодняшнего дня они не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение.

«Мы устраняем этот правовой пробел», — заявил Мишустин, пояснив, что теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, ведущим программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Демография».

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