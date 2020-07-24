Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа

Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Первые рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-На-Дону.

По словам Голиковой, Россия работает на тем, чтобы расширить список стран для возобновления авиасообщения.

В свою очередь туроператоры сообщили, что открытие границ не окажет существенного влияния на стоимость путевок.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин объявил о возобновлении международных перелетов, которые были прекращены с 27 марта из-за пандемии коронавируса.