«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн тонн нефти

Компания «РН-Ванкор», входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», открыла новое месторождение на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Извлекаемые запасы Новоогненного месторождения поставлены на государственный баланс и составляют более 20 млн тонн нефти и около 1 млрд м3 газа.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022». Компания взяла на себя обязательства восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Новое месторождение было открыто в рамках реализации комплексной программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта «Восток Ойл» - крупнейшего и наиболее перспективного проекта в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база месторождений, входящих в «Восток Ойл», на данном этапе составляет порядка 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти.

Сотрудники геологического подразделения Компании провели сейсморазведочные работы методом 2D в объеме 600 пог. км, успешно завершили работы по интенсификации притока нефти в поисково-оценочной скважине с помощью операции гидравлического разрыва пласта (ГРП).

В настоящее время силами корпоративных НИПИ выполняется проектная документации для доразведки Новоогненного месторождения и подготовке его ко вводу в промышленную разработку.

Благодаря проводимым масштабным геологоразведочным работам на лицензионных участках предприятия ресурсный потенциал Ванкорского проекта увеличился более чем в два раза с начала промышленной добычи в 2009 году. Запасы нефти выросли на 20 %, газа – на 54%.

Кроме Новоогненного месторождения ранее геологи «РН-Ванкор» открыли Байкаловское, Ичемминское и Горчинское месторождения. «РН-Ванкор» ведет геологоразведочные работы на 38 лицензионных участках, расположенных на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе.