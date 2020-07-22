Немецкие бизнесмены работают над ответом США из-за санкций по «Северному потоку — 2»

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал принять ответные меры против США из-за возможных санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью медиагруппе Funke сказал глава Михаэль Хармс.

По его словам, ранее в комитете не хотели вводить жесткие ответные меры в отношении США, чтобы не оказаться «в санкционной спирали». Однако со временем взгляды изменились. В настоящее время бизнес ФРГ работает «над конкретными предложениями».

«Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций», — цитирует слова Хармса ТАСС.

Он рассказал, что американские санкции сильно ударят по Германии, так как США грозят заморозить счета компаний, так или иначе связанных со строительством «Северного потока - 2», закрыть их менеджерам въезд в США и т. д.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет страны на следующий финансовый год (начнется с 1 октября). В бюджете прописаны новые санкционные меры против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

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