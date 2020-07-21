Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности. Об этом говорится в тексте указа главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», размещенном на сайте Кремля.

Соответствующие меры будут осуществлены в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

Обеспечить рост ВВП необходимо до 2030 года.

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