Страны ЕС пришли к соглашению по бюджету
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Представители стран-лидеров Евросоюза пришли к соглашению по плану бюджета на семь лет. Об этом в своем Twitter написал глава Евросовета Шарль Мишель.
Соответствующее соглашение было принято в рамках саммита в Брюсселе.
«Сделка есть!» — написал Мишель.
Кроме того, 27 стран ЕС пришли к соглашению по фонду восстановления экономики от последствий пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в размере €750 млрд.
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