Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА «Новости».
В суде заявили, что в ближайшие месяцы решения по этому делу точно не будет.
Окончательное решение спора между Россией и Украиной ожидалось текущим летом, однако его принятие было отложено из-за пандемии коронавируса.
Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона 5% годовых. В 2015 году Киев допустил по долгу дефолт.
По словам главы Минфина России Антона Силуанова, долг Киева перед Москвой с учетом штрафов за просрочку достиг уже $4,5 млрд.
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