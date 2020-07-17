Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА «Новости».

В суде заявили, что в ближайшие месяцы решения по этому делу точно не будет.

Окончательное решение спора между Россией и Украиной ожидалось текущим летом, однако его принятие было отложено из-за пандемии коронавируса.

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона 5% годовых. В 2015 году Киев допустил по долгу дефолт.

По словам главы Минфина России Антона Силуанова, долг Киева перед Москвой с учетом штрафов за просрочку достиг уже $4,5 млрд.

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