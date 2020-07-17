Собянин проанализировал экономические последствия COVID-19 для Москвы
Закрытие предприятий из-за эпидемии коронавируса коснулось каждого жителя Москвы, но у столицы есть запас прочности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».
По его словам, относительно понятна ситуация с падением цен на нефть и экономической активности на мировых рынках, однако когда закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля и тд. — это сказывается на состоянии каждого москвича и города в целом.
Мэр отметил, что в последние годы столица формировала свои резервные фонды, которые и помогли во время действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Он пояснил, что резерв удалось создать несмотря на то, что у Москвы лишь небольшой резервный фонд, нет фонда национального благосостояния и Центрального банка.
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