Названы самые востребованные профессии в период пандемии в Москве
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о самых востребованных профессиях в столице во время пандемии. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, в период пандемии больше 25 тысяч жителей Москвы смогли найти работу через центр занятости населения. При этом все услуги центра занятости были переведены в онлайн.
Сложившаяся ситуация потребовала от компаний отреагировать на меняющуюся обстановку и запустить проекты, связанные с удаленным обслуживаем, онлайн-сервисами и обеспечением дистанционной работы сотрудников.
«Дистанционный формат работы требовал изменений принципов логистики, тем самым подняв спрос на менеджеров, способных выстроить грамотную логистическую модель компании, понадобились курьеры, водители, упаковщики, складские рабочие», — заявила Ракова.
Кроме того, в компании требовались операторы кол-центров, менеджеры по онлайн-продажам и специалисты онлайн-сервисов.
Также остались востребованы специалисты в сфере IT, способные автоматизировать различные процессы и организовать дистанционную работу команды и компании в целом.
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