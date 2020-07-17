Названы самые востребованные профессии в период пандемии в Москве

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о самых востребованных профессиях в столице во время пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в период пандемии больше 25 тысяч жителей Москвы смогли найти работу через центр занятости населения. При этом все услуги центра занятости были переведены в онлайн.

Сложившаяся ситуация потребовала от компаний отреагировать на меняющуюся обстановку и запустить проекты, связанные с удаленным обслуживаем, онлайн-сервисами и обеспечением дистанционной работы сотрудников.

«Дистанционный формат работы требовал изменений принципов логистики, тем самым подняв спрос на менеджеров, способных выстроить грамотную логистическую модель компании, понадобились курьеры, водители, упаковщики, складские рабочие», — заявила Ракова.

Кроме того, в компании требовались операторы кол-центров, менеджеры по онлайн-продажам и специалисты онлайн-сервисов.

Также остались востребованы специалисты в сфере IT, способные автоматизировать различные процессы и организовать дистанционную работу команды и компании в целом.

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