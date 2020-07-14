Зеленский назвал приоритетом Украины сотрудничество с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом для страны продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщили в офисе главы государства.

Соответствующее заявление о важности программы «стендбай» он сделал в ходе телефонных переговоров с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

«Глава государства подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы «стендбай» является важным приоритетом», — цитируют Зеленского в заявлении.

Кроме того, украинский лидер указал на ценность для страны «всесторонней поддержки, которую оказывает МВФ».

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