Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года

Президент России Владмир Путин в ходе совещания по нацпроектам поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года.

«Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — сказал Путин.

В ходе совещания президент предложил включить в нацпроекты меры из плана восстановления экономики.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин предложил расширить горизонт планирования нацпроектов