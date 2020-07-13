Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года
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Президент России Владмир Путин в ходе совещания по нацпроектам поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года.
«Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — сказал Путин.
В ходе совещания президент предложил включить в нацпроекты меры из плана восстановления экономики.
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