Путин заявил, что Россия не допустила «драматического» роста безработицы

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не был зафиксирован «драматический» рост безработицы, передает телеканал «Россия 24».

Такое заявление он сделал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», — сказал Путин.

При этом российский лидер признал, что на первых этапах борьбы с эпидемией коронавируса «не хватало слаженности» в действиях.