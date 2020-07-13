Путин заявил, что Россия не допустила «драматического» роста безработицы
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не был зафиксирован «драматический» рост безработицы, передает телеканал «Россия 24».
Такое заявление он сделал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», — сказал Путин.
При этом российский лидер признал, что на первых этапах борьбы с эпидемией коронавируса «не хватало слаженности» в действиях.