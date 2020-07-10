Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга.

«У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал бизнесмен.

Он пояснил, что процедура пересадки костного мозга представляет собой переливание крови, а не «распиливание черепа или разрезание позвоночника», как многие представляют.

Тиньков также призвал россиян становиться донорами костного мозга — сдавать кровь из вены.

«Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тыс., а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно!», — написал он, добавив, что позднее займется созданием благотворительного фонда.

Ранее бизнесмен сообщил, что у него диагностирована острая лейкемия.

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