В Белом доме объяснили введение санкций против граждан КНР

В Белом доме прокомментировали введенные в отношении Китая санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс- секретарь Белого дома Кейли Макинэни уточнила, что ограничительные меры были введены в отношении четырех китайских граждан и управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

По ее словам, санкции были введены из-за несоблюдения прав человека.

«Я и администрация рассматриваем эти санкции в рамках акта Магнитского, а не применительно к первой фазе соглашения с Китаем», — добавила Макинэни.

Сергей Магнитский являлся сотрудником крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Правоохранительные органы России обвинили его в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.