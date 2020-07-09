Путин хочет сохранить меры поддержки бизнеса после пандемии

Меры по поддержке бизнеса, введенные в период пандемии новой коронавирусной инфекции, следует сохранить после ее окончания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Многие введенные меры поддержки бизнеса «оказались очень эффективными», отметил глава государства. Он добавил, что нельзя допустить их исчезновения после окончания пандемии.

По мнению Путина, данные меры следует обобщить, а также рассмотреть вопрос их информационного сопровождения.

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