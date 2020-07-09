В ФАС не видят рисков подорожания продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не прогнозирует повышение цен на продукты. Об этом рассказал РИА «Новости» замглавы ведомства Павел Заборщиков.

По его словам, торговые предприятия учитывали риски, серьезно запаслись товарами, предполагая ажиотажный спрос. Однако его не было.

«Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились», — сказал Заборщиков.

Он уверил, что ФАС контролирует ситуацию с ценами на социально значимые продукты и сделает все для недопущения необоснованного подорожания продуктов.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев допустил корректировку цен на продукты питания в связи с увеличением затрат сельскохозяйственных предприятий.

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