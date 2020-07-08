Инфляция в Венесуэле превысила 500% с начала 2020 года

С начала текущего года инфляция в Венесуэле возросла более чем на 500%, передает ТАСС заявление комитета по финансам Национальной ассамблеи страны, которую контролирует оппозиция.

«Инфляция в июне составила 19,5%, накопленная с начала года - 508,47%», — заявили в комитете.

В ведомстве также отметили, что в годовом выражении рост цен в Венесуэле составил 3 524%. В 2019 году инфляция в Венесуэле достигала 9 585,5%.

По данным ООН, с начала политического и экономического кризиса в Венесуэле из-за голода и социальных потрясений страну покинули 4,5 млн человек. К концу 2020 года их число может возрасти до 6,5 млн.

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