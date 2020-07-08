Мишустин: достижения по борьбе с бедностью под угрозой из-за пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сфера труда испытывает на себе серьезные негативные последствия пандемии.

«Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что вызовы коронавируса требуют совместного убедительного ответа, который позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определит вектор развития рынка труда.

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