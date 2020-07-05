Небольшие гостиницы получат субсидии, чтобы закупить средства индивидуальной защиты для сотрудников, пишет ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того», — сказала Догузова.

В России выявлено 674 тысячи заражений коронавирусом, скончались больше 10 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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