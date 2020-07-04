Захарова: РФ возмущена решением Лондона дать Гуайдо доступ к золотому запасу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти России возмущены решением Высокого суда Лондона признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы и дать ему доступ к золотому запасу страны, передает ТАСС.

«Это решение возмутительно. Насколько можно понять из заявления верховного судьи Найджела Тира, лондонский суд даже не пытался дать правовую оценку претензиям Гуайдо, а лишь последовал позиции британской исполнительной власти», — сказала Захарова.

По ее мнению, данная ситуация показала, что независимость суда в Британии работает лишь в согласовании с правительством.

В настоящее время часть золотого запаса Венесуэлы находится в Банке Англии, доступ правительству Мадуро к ней заморожен.

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