Путин указал на снижение доходов россиян

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию заявил о важности поддержки граждан страны в условиях снижения их доходов. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».

По его словам, повышение уровня доходов российских семей является самым главным для государства.

«Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот - уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать», — сказал Путин.

Российский лидер в очередной раз указал, что господдержка осуществляется «через призму поддержки семей с детьми прежде всего».

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