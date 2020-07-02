Россия снизила добычу нефти на 0,8%
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Россия в июне снизила добычу нефти на 0,8%, до 9,323 миллиона баррелей в день, пишет Bloomberg со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Отмечается, что в годовом выражении среднесуточная добыча нефти сократилась на 16,5%.
Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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