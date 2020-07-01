Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании «Такском».

По данным аналитиков, с 1 по 22 июня продажи традиционно популярных летом кваса и мороженого сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи мороженого упали на 8%. Средняя цена по сравнению с прошлогодними выросла на 14% до 66 рублей.

Продажи кваса упали на 15%, а средняя цена напитка выросла на 7% до 67 рублей.

Всего было проанализировано больше 19 млрд кассовых чеков.

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