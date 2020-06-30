Минпромторг ожидает восстановления докризисного уровня продаж автомобилей в 2021 году

Минпромторг поделился ожиданиями по ситуации на автомобильном рынке в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, министерство надеется, что на докризисный уровень продажи машин выйдут в 2021 году.

«Очень бы хотелось в следующем году», — подчеркнул глава ведомства Денис Мантуров.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) заявляла о снижении продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей до 63 033 штук в мае (51,8%).

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