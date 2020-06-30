Цена бензина АИ-95 обновляет исторический рекорд третий день подряд

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник, 30 июня, третий торговый день кряду обновляет исторический максимум. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

Так, стоимость бензина Аи-95 с поставкой в европейской части России по национальному индексу выросла до 58,324 тысячи рублей за тонну. Она увеличилась на 0,26% по сравнению с предыдущим показателем.

При этом объем торгов установился на отметке в 7,05 тыс. тонн, или 411,19 млн рублей.

Прошлый исторический рекорд был установлен в минувший понедельник, а еще ранее — в пятницу, 26 июня.

По итогам торгов вторника цена бензина Аи-95 достигла 50,662 тыс. руб. за тонну по национальному индексу.

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