По Крымскому мосту открыли грузовое железнодорожное движение

Министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Два грузовых состава «Крымских железных дорог» направились навстречу друг друга. Один выехал со стороны полуострова, другой – со стороны материка. Поезда должны встретиться под аркой моста.

Отмечается, что состав в сторону материковой России проехал с продукцией крымских предприятий, а ему навстречу — поезд с бензином, цементом, зерном и удобрениями.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года. В открытии принимал участие президент России Владимир Путин

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