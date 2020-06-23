Путин подписал указ о новых выплатах на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой единовременной выплате на детей до 16 лет. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, на каждого ребенка от 0 до 16 лет будет выплачено по 10 тыс. руб. При этом единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Данным указом президент также поручил правительству обеспечить финансирование данной меры, а Пенсионному фонду — обеспечить ее реализацию.

Гражданам, которые уже подавали документы на получение выплаты, делать это повторно не придется. Июльские средства будут начислены автоматически.

Ранее глава государства в ходе телеобращения к россиянам заявил, что в июле граждане снова получат детские выплаты в рамках поддержки населения на фоне пандемии.

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