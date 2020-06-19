МСП Банк начал выдачу предпринимателям кредита для поддержки и сохранения занятости под 0%

МСП Банк обновляет условия беспроцентного кредита для поддержки и сохранения занятости. С сегодняшнего дня как действующие, так и новые клиенты банка, которые обращаются за кредитной поддержкой для выплаты заработной платы под 0% годовых, имеют возможность единовременно получить полную сумму кредита.

На данный момент по программе беспроцентного кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости финансирование получили более 1,2 тысяч предпринимателей на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

Таким образом, за кредитом могут обратиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в единый реестр субъектов МСП и соответствующие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ и осуществляющие деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции.

Максимальная сумма кредита для субъекта МСП рассчитывается по формуле, учитывающей расчетный размер заработной платы, численность работников и период выборки кредита, составляющий не более 6 месяцев с даты заключения кредитного договора и заканчивающийся не позднее 30 ноября 2020 года.

Также МСП Банк предоставляет субъектам МСП кредиты под 2% годовых для возобновления деятельности. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития («программе 8,5%»), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Как ранее сообщал министр экономического развития РФ Максим Решетников, на прошлой неделе Правительство РФ рассмотрело вопрос об увеличении финансирования данной программы, и общий объём кредитов был увеличен ещё на 100 млрд – до 350 млрд рублей, причем 85% этой суммы будут покрыты гарантиями ВЭБ. «Это существенно снизило долю отказов банков в предоставлении таких кредитов», - подчеркнул министр.