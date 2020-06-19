ЦБ уточнил прогноз падения ВВП России в 2020 году

Центробанк России сохраняет прогноз падения ВВП России в 2020 году на 4-6%, передает «Интерфакс».

В ЦБ отметили, что во II квартале спад может оказаться более глубоким, чем ожидалось раньше. Поясняется, что действие ограничительных мер и значительное падение внешнего спроса оказывает более длительное негативное влияние на экономическую активность, чем Банк России предполагал в апреле.

Постепенное снятие ограничений способствует восстановлению сфер, ориентированных на потребление. При этом по-прежнему наблюдаются осторожные настроения бизнеса, добавили в ЦБ.

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