ЦБ уточнил прогноз падения ВВП России в 2020 году
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Центробанк России сохраняет прогноз падения ВВП России в 2020 году на 4-6%, передает «Интерфакс».
В ЦБ отметили, что во II квартале спад может оказаться более глубоким, чем ожидалось раньше. Поясняется, что действие ограничительных мер и значительное падение внешнего спроса оказывает более длительное негативное влияние на экономическую активность, чем Банк России предполагал в апреле.
Постепенное снятие ограничений способствует восстановлению сфер, ориентированных на потребление. При этом по-прежнему наблюдаются осторожные настроения бизнеса, добавили в ЦБ.
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