Эксперт объяснил рекордный рост биржевых цен на бензин Аи-95

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Известиями» объяснил, почему биржевая цена бензина Аи-95 побила исторический максимум.

По его словам, это связано с отменой ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. На этом фоне возрастает спрос на авиационной и автомобильное топливо. Значительный всплеск потребления и вызвал повышение цен.

«Это временное явление, которое скоро сойдет на нет», — сказал он.

Однако, как считает Деев, розничные цены на бензин при этом серьезно не вырастут. В России существует демпферный механизм, который минимизирует потери производителей.

Минимальные изменения цены стоит ждать примерно к 10 июля, поскольку временной отрезок между уровнем биржевых цен и розничных составляет порядка трех недель.

Ранее стало известно, что биржевая цена бензина Аи-95 достигла 56,75 тыс. рублей за тонну и обновила исторический максимум.

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