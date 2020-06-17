В Минэнерго назвали вмешательством санкции США против «Севпотока — 2»

Министр энергетики Алексей Новак прокомментировал заявление США о возможном введении новых санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление они сделал в эфире Bloomberg TV.

Он отметил, что свое возмущение по данному вопросу выразили компании из стран Европы.

По мнению министра, при реализации крупных бизнес-проектов недопустимо вмешательство и попытка координации со стороны третьих стран.

«Это, на мой взгляд, чистой воды протекционизм и вмешательство в дела других суверенных государств», — подчеркнул Новак.

Глава Минэнерго добавил, что проект «Северный поток — 2» является коммерческим и он отвечает требованиям европейского законодательства.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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