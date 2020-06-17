Минтруд призвал кабмин продлить дистанционное оформление больничных

Министерство труда предложило правительству России продлить дистанционное оформление больничных для работающих граждан старше 65 лет в тех регионах страны, где еще не сняли ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

По его словам, на такие больничные выделяются средства из Фонда социального страхования. Он отметил, что данная мера позволила находящимся в зоне риска россиянам не отвлекаться от режима самоизоляции.

Котяков уточнил, что проект постановления уже внесен в кабмин, предполагается, что в ближайшее время его примут.

Министр также сообщил, что с начала пандемии в России оформили 2,8 млн дистанционных больничных на 32 млрд рублей.

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