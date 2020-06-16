Нефть WTI подорожала на 5%

Нефть марки WTI подорожала на 5% до $39,05 за баррель, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что цена нефти Brent также поднялась — на 4,8% до $41,63 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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