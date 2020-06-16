Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ

Глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующее письмо министра к вице-премьеру Юрию Борисову.

По информации издания, правительство поддержало инициативу Новака. Так, власти увеличат объем финансирования с 30% до 60% от стоимости оборудования.

Кроме того, дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром газомоторное топливо», выделит средства, покрывающее еще 30%. Таким образом, россияне смогут перевести машину на газ со скидкой в 90%.

Субсидирование перехода с бензина на газ является антикризиной мерой. В письме Новак отмечает, что использование газомоторного топлива может быстро и значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель.

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