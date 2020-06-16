«Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента

Доля низкого ценового сегмента среди товаров повседневного спроса, а также продуктов питания выросла в мае до 17,7% по сравнению со среднегодовым значением 16,9% в России. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

При этом доля товаров премиального ценового сегмента сократилась до 34,4% в мае в сравнении с 35,8% в среднем по году.

Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев рассказал, что 24% опрошенных россиян говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения, 66% заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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