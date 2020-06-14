Экономисты: нынешний уровень безработицы в США может стать постоянным

Экономисты спрогнозировали, что нынешний уровень безработицы в США может сохраниться надолго или даже стать постоянным, пишет Bloomberg Economics.

Авторы считают, США столкнулись с «шоком перераспределения», когда в одних отраслях пропадают рабочие места, а в других, наоборот, появляются, но с задержкой.

Согласно проведенному исследованию, государственные программы регулирования могут снизить безработицу, но этого будет недостаточно в долгосрочной перспективе.

В США коронавирусом заразились больше двух миллионов, скончались 115 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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