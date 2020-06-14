Кабмин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, в реестр вошли организации, получавшие с 1 января 2017 года субсидии по программам, реализуемым государственными органами, поставщики социальных услуг и обладатели президентских грантов. Предварительно, в перечень войдет порядка 24 тыс. организаций.

Кроме того, сформирован реестр НКО, наиболее пострадавших от последствий пандемии COVID-19. В него смогут попасть свыше 17,5 тыс. организаций, в числе которых образовательные, благотворительные, научные, культурные и спортивные.

В качестве помощи организации смогут оформить льготные кредиты, получить отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за использование госимущества. Их также временно освободят от проверок и обязанности предоставлять отчетность в контрольные органы.

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