Некоторым пенсионером проиндексируют пенсии с 1 июля
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Индексация пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнется с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее пенсии этих категорий граждан не индексировались, так как по закону они считались работающими из-за вознаграждения за опекунство и попечительство, пояснил один из инициаторов проекта депутат Госдумы Сергей Неверов.
Списки пенсионеров, чья пенсия будет проиндексирована, актуализируют до 15 июня, заявили в Пенсионном фонде России.
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