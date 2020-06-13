Некоторым пенсионером проиндексируют пенсии с 1 июля

Индексация пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнется с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пенсии этих категорий граждан не индексировались, так как по закону они считались работающими из-за вознаграждения за опекунство и попечительство, пояснил один из инициаторов проекта депутат Госдумы Сергей Неверов.

Списки пенсионеров, чья пенсия будет проиндексирована, актуализируют до 15 июня, заявили в Пенсионном фонде России.

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