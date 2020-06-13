Греция заявляет о готовности принять иностранных туристов
Греция возобновляет прием иностранных туристов, аэропорты страны откроются для международных рейсов 15 июня текущего года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.
Приоритетом страны является обеспечение безопасности туристов в условиях опасности распространения коронавируса нового типа, отметил премьер-министр.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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