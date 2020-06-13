В России отметили резкий рост спроса на книги в период самоизоляции

В период режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, в России резко вырос спрос на книги. Об этом сообщает RT со ссылкой на российские онлайн-площадки.

Отмечается, что с закрытием обычных магазинов, продажи бумажных книг в интернете увеличились на 40%, также вырос спрос на электронные и аудиокниги свыше чем на 50%.

По данным экспертов, на самоизоляции россияне больше всего интересовались вирусологией, мировой экономикой, психологией и саморазвитием.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Мы все обеднели»: россияне не спешат возвращаться в ТЦ