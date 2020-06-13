Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в начале года

Названы отрасли, работники которых получали самые высокие зарплаты в начале 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Так, сотрудники финансовой и страховой сфер деятельности получали наиболее высокие зарплаты в течение первых трех месяцев года. Их средняя зарплата составила 106,6 тыс. рублей.

На втором месте рейтинга оказались работники сферы добыча полезных ископаемых, чей заработок составлял примерно 85,6 тыс. рублей.

Следом со средней зарплатой в 81 тыс. руб. идут сотрудники деятельность в области информации и связи. За ними расположились научная, техническая, профессиональная сферы, а также сферы транспортировки и хранения, которые получали 73,4 тыс. руб. и 51 тыс. руб. соответственно.

При этом наиболее низкие зарплаты в I квартале 2020 года были у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — в среднем 29 тыс. рублей. Также низкие зарплаты были зафиксированы у работников сферы сельского хозяйства с зарплатами в 30,9 тыс. рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

— Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в России

— Названы самые высокооплачиваемые сферы в 2019 году в РФ