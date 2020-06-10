Доходы России от экспорта нефти упали на 25% в феврале-апреле

Доходы России от экспорта нефти упали на 25% за период с февраля по апрель, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

Продажа энергоносителей принесла стране $30,2 млрд. При этом физический экспорт нефти снизился только на 4% — до почти 85 млн тонн.

В апреле доходы от экспорта нефти рухнули на 40% в сравнении с мартовским показателем. Физический объем продаваемых энергоносителей оставался при этом прежним — 21,8 млн тонн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Американские запасы нефти возросли до рекордных показателей

— Курс рубля снижается к евро в начале торгов

— Цена нефти Urals превысила цену отсечения бюджета России