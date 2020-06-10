Минстрой оценил потери от заморозки тарифов ЖКХ

Выпадающие доходы от заморозки тарифов за тепло- и водоснабжение составят 300 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минстроя России Максима Егорова.

По его словам, отрасль может не пережить отказ от индексации тарифов. Только организации тепло- и водоснабжения, по подсчетам ведомства, потеряют 300 млрд рублей. Заморозка цен на энергетику, газ и вывоз мусора обойдется в «большие цифры».

Егоров добавил, что только за три месяца ограничительных мер выпадающие расходы составят около 70-80 млрд рублей.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что Минстрой обсуждает предложение не поднимать тарифы за услуги ЖКХ с 1 июля 2020 года.

С 2013 года выплаты ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. В 2019 году индексация была двухэтапной из-за повышения ставки НДС. 1 января тарифы выросли на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.