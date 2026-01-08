Девушка родила в российском селе и выбросила ребенка в мусорку

На Алтае девушка родила и выбросила ребенка в мусорку

На Алтае 17-летняя девушка родила, а затем выбросила ребенка. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает NGS22.ru.

Инцидент произошел в ночь на 7 января в селе Усть-Калманка. Предварительно, живущая в общежитии лицея № 56 девушка родила ребенка — у нее началось кровотечение и ее госпитализировали в больницу города Алейска. Медикам она заявила, что у нее началась менструация, однако врачи установили факт родов.

После этого подросток призналась, что родила девочку и самостоятельно оторвала пуповину. После этого она положила младенца в коробку и выбросила в уличный мусорный контейнер.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что плод изначально не был жив. Следователи проводят процессуальную проверку. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее в Барнауле 17-летняя мать изрезала новорожденного ножом.