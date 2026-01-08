Китай выступил против новых американских санкций в отношении РФ

Пекин выступает против незаконных односторонних санкций США в отношении России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай выступает против новых санкций США в отношении России, предложенных американским президентом Дональдом Трампом», — сказала она, комментируя заявления американского сенатора Линдси Грэма по антироссийским рестрикциям.

8 января Грэм сообщил, что Трамп одобрил законопроект об усилении санкций в отношении России.

По словам политика, он провел «продуктивную» встречу с американским лидером, после которой тот дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту о санкциях против РФ. Грэм напомнил, что он в течение многих месяцев работал над этим документом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и «многими другими».

Также республиканец отметил, что рассчитывает на «сильное» двухпартийное голосование. Он выразил надежду, что оно состоится на следующей неделе.

1 апреля на рассмотрение конгресса США внесли разработанный Грэмом и Блюменталем законопроект, которым предлагается ужесточить санкции в отношении Москвы в случае, если она «откажется» от участия в переговорах с Украиной. Документ предлагает вести 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, покупающие у России газ, нефть и другие природные ресурсы. Также могут быть введены дополнительные первичные и вторичные ограничения.

