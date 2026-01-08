Американский бизнес потребовал от Вашингтона гарантий перед финансированием Венесуэлы

Нефтяные компании США потребовали от властей страны серьезных юридических и финансовых гарантий перед масштабными инвестициями в Венесуэлу. Об этом сообщает Financial Times.

Руководители компаний предупреждают, что политический риск, изменение политики и низкие цены на нефть делают крупные инвестиции небезопасными без государственной поддержки, говорится в статье.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

