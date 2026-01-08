Размер шрифта
Трамп рассказал, как США намерены снижать цены на нефть за счет Венесуэлы

Трамп: США намерены снижать цены на нефть за счет ресурсов Венесуэлы
США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times.

Политик утверждает, что Соединенные Штаты восстановят Боливарианскую республику «очень выгодным образом».

«Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снизим цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она остро нуждается», — сказал американской лидер.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Трамп не исключил, что США будут контролировать Венесуэлу дольше года.

