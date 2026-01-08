Размер шрифта
Украинский военнопленный рассказал об ограблении церкви в Константиновке

РИА Новости: ВСУ разграбили церковь в Константиновке в ДНР
LIBKOS/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили церковь в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский военнопленный Артем Степаненко в беседе с РИА Новости.

«В Константиновке ВСУ зашли в церковь и забрали все, что в церкви было», — сообщил он.

Военнопленный уточнил, что украинские бойцы забрали все, что находилось в церкви, включая книги и иконы. Украденное они вывезли в неизвестном направлении, добавил Степаненко.

До этого монахиня Варвара рассказала, что военные ВСУ стреляли по крестам Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольское в ДНР. По ее словам, на видео, которое сняли местные жители, видно, как украинские солдаты соревнуются в меткости и стреляют из оружия по крестам. Монахиня исключила, что украинские бойцы ошиблись или случайно попали в крест.

По словам директора Фонда поддержки христианской культуры и населения Егора Скопенко, всего в Донбассе из-за атак ВСУ повреждены около 200 православных храмов. Некоторые из них оказались полностью разрушены.

Ранее ВСУ ударили по храму Благовещения Богородицы под Белгородом.

